На крыше ростовской многоэтажки рано утром произошёл пожар





На крыше ростовской многоэтажки, расположенной по адресу: улица Зорге, 66, рано утром 12 июля произошёл пожар.



На техническом этаже загорелся мусор, лежавший на лестничной площадке. Огнём была охвачена площадь 5 кв. м. О происшествии в оперативные службы сообщили очевидцы.

- Звонок на пульт пожарной охраны поступил в 3:52. Прибывшие пожарные локализовали огонь в 4:12, а полностью потушили в 4:29, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.



В результате происшествия никто не пострадал. На место выезжали два пожарных расчёта.



