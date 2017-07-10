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На крыше ростовской многоэтажки рано утром произошёл пожар

На крыше ростовской многоэтажки рано утром произошёл пожар

На крыше ростовской многоэтажки, расположенной по адресу: улица Зорге, 66, рано утром 12 июля произошёл пожар.

На техническом этаже загорелся мусор, лежавший на лестничной площадке. Огнём была охвачена площадь 5 кв. м. О происшествии в оперативные службы сообщили очевидцы.
- Звонок на пульт пожарной охраны поступил в 3:52. Прибывшие пожарные локализовали огонь в 4:12, а полностью потушили в 4:29, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

В результате происшествия никто не пострадал. На место выезжали два пожарных расчёта.

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