Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На ходу загорелась фура на трассе в Ростовской области

На ходу загорелась фура на трассе в Ростовской области
В Ростовской области на трассе загорелась фура. ЧП случилось в ночь на 22 декабря в районе поселка Янтарный.

Как сообщают очевидцы случившегося, во время движения у грузовой машины замкнуло провода, и она загорелась прямо на ходу. К счастью, водитель успел остановиться и выбежать из горящего автомобиля.

Через несколько минут пламя распространилось не только на кабину, но и на прицеп фуры. Прибывшим пожарным оставалось лишь потушить тлеющие части догорающего авто.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.