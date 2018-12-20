На ходу загорелась фура на трассе в Ростовской области



В Ростовской области на трассе загорелась фура. ЧП случилось в ночь на 22 декабря в районе поселка Янтарный.



Как сообщают очевидцы случившегося, во время движения у грузовой машины замкнуло провода, и она загорелась прямо на ходу. К счастью, водитель успел остановиться и выбежать из горящего автомобиля.



Через несколько минут пламя распространилось не только на кабину, но и на прицеп фуры. Прибывшим пожарным оставалось лишь потушить тлеющие части догорающего авто.