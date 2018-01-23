На Главном автовокзале Ростова сгорел автобус





На Главном автовокзале Ростова сгорел рейсовый автобус. ЧП произошло вечером 25 января.



Рейсовый автобус загорелся на стоянке автовокзала около 18 часов. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в момент происшествия ни водителя, ни пассажиров в транспортном средстве не было. Огонь успел распространиться на площадь 30 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве. – На тушение выезжали 12 спасателей и три единицы техники.



Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.