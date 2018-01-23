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На Главном автовокзале Ростова сгорел автобус

На Главном автовокзале Ростова сгорел автобус

На Главном автовокзале Ростова сгорел рейсовый автобус. ЧП произошло вечером 25 января.

Рейсовый автобус загорелся на стоянке автовокзала около 18 часов. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в момент происшествия ни водителя, ни пассажиров в транспортном средстве не было. Огонь успел распространиться на площадь 30 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве. – На тушение выезжали 12 спасателей и три единицы техники.

Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.

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