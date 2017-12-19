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На электроподстанции в Ростовской области произошёл пожар

На электроподстанции в Ростовской области произошёл пожар
Фото: Special.informpskov.ru

В городе Волгодонске на электроподстанции произошёл пожар. Возгорание случилось на улице Степной 20 декабря около 16 часов.

Огонь распространился на площадь 9 квадратных метров. На тушение выезжали две единицы техники и восемь спасателей.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

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