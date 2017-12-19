На электроподстанции в Ростовской области произошёл пожар



Фото: Special.informpskov.ru



В городе Волгодонске на электроподстанции произошёл пожар. Возгорание случилось на улице Степной 20 декабря около 16 часов.



Огонь распространился на площадь 9 квадратных метров. На тушение выезжали две единицы техники и восемь спасателей.



Как сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. Причиной пожара, предположительно, стало короткое замыкание. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.