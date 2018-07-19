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На Дону жильцов многоэтажки эвакуировали из-за угрозы взрыва

На Дону жильцов многоэтажки эвакуировали из-за угрозы взрыва
В Ростовской области жителей многоэтажного дома эвакуировали из-за угрозы взрыва. Происшествие случилось примерно в 21 час 20 июля в Таганроге на улице Чехова, 346.

По словам местной жительницы Юлии П., на остановке неподалеку от здания прохожие увидели забытый чемодан. Жильцов попросили выйти из квартир из-за угрозы взрыва. На место вызвали пожарных, саперов, полицейских и медиков. Участок оцепили.

В итоге выяснилось, что «опасным предметом» был обычный чемодан с вещами. Жителям разрешили вернуться в квартиры.

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