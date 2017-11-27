На Дону женщина зарезала своего супруга на глазах у собственного ребенка



На Дону женщина зарезала своего супруга на глазах у собственного ребенка. Трагическое происшествие случилось 24 ноября в поселке Мечетном Семикаракорского района.



По словам местных жителей, пара переехала в поселок несколько лет назад. Не найдя в маленькой деревне работу, супруги пристрастились с спиртному. Спустя некоторое время женщина забеременела и в скором времени родила мальчика. Когда жизнь стала налаживаться, супруг попал в тюрьму, а сама дончанка заболела туберкулезом. Ее отправили на длительное лечение в больницу, а малыша определили в детский дом. Выйдя из больницы, женщина забрала сына. Через некоторое время и муж вышел из тюрьмы. Воссоединившись, супруги стали выпивать еще сильнее, чем раньше. На почве пьянства между супругами все чаще происходили ссоры и драки. В один из вечеров, когда муж и жена по привычке выпивали, между ними возник конфликт. В пылу злости женщина взяла со стола кухонный нож, и на глазах у ребенка, вонзила его в сердце мужу.



На следующий день ее задержали и доставили в полицию. Очевидцы рассказали, что после убийства, она пьяная бродила по поселку.



В настоящее время решается дальнейшая судьба мальчика. Живущих поблизости родственников у ребенка нет. Сестра злоумышленницы умерла более 10 лет назад, а родители живут очень далеко. Скорее всего, малышу придется вернуться обратно в детский дом, откуда его совсем недавно забрала мама.