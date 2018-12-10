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На Дону женщина пострадала в ДТП

На Дону женщина пострадала в ДТП
В Новочеркасске 58-летняя женщина попала под колёса ВАЗа. Авария произошла утром 13 декабря возле дома № 105 по Баклановскому проспекту.

Местная жительница перебегала дорогу в неположенном месте. Не посмотрев по сторонам, она вышла на проезжую часть. В это время по проспекту двигался ВАЗ под управлением 67-летнего водителя. Мужчина не успел свернуть с дороги, когда перед ним неожиданно выскочил пешеход.

- В результате ДТП женщина получила несколько травм, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Горожанка была доставлена в больницу.

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