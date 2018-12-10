На Дону женщина пострадала в ДТП



В Новочеркасске 58-летняя женщина попала под колёса ВАЗа. Авария произошла утром 13 декабря возле дома № 105 по Баклановскому проспекту.



Местная жительница перебегала дорогу в неположенном месте. Не посмотрев по сторонам, она вышла на проезжую часть. В это время по проспекту двигался ВАЗ под управлением 67-летнего водителя. Мужчина не успел свернуть с дороги, когда перед ним неожиданно выскочил пешеход.



- В результате ДТП женщина получила несколько травм, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Горожанка была доставлена в больницу.