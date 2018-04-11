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На Дону застолье приятелей закончилось поножовщиной

На Дону застолье приятелей закончилось поножовщиной

В Ростовской области пьяный мужчина перерезал горло своему приятелю во время застолья.

Вечером 8 апреля в посёлке Шолоховском Белокалитвинского района трое местных жителей отмечали Пасху. Мужчины купили спиртное, закуску, накрыли стол. Изрядно выпив, приятели начали ругаться.

Во время ссоры подвыпивший 38-летний мужчина схватил нож со стола и перерезал своему 53-летнему знакомому горло, сообщает DonDay.ru. Осознав, что произошло, злоумышленник и его друг вызвали «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, после чего вызвали на место полицию.

Как рассказал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец, подозреваемого тут же задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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