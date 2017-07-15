На Дону заключенный пытался уйти из жизни на глазах у сокамерников



На Дону заключенный пытался покончить с собой на глазах у сокамерников. Инцидент произошел в исправительной колонии № 1 города Зверево в начале июля.



По информации портала DonDay.ru, 27-летний осужденный решился на необдуманный поступок из-за плохих условий содержания. Парень нанес себе увечья бритвенным станком. Зека в луже крови нашел сотрудник колонии. Сержант доложил об инциденте руководству. Заключенного направили в санчасть.



- Молодому человеку вовремя оказали медицинскую помощь. На данный момент его жизни ничего не угрожает, - приводит издание слова источника.