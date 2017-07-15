Авторизация

Регистрация
  • USD 59.88
  • EUR 68.36
Новости

Происшествия

0

На Дону заключенный пытался уйти из жизни на глазах у сокамерников

На Дону заключенный пытался уйти из жизни на глазах у сокамерников
На Дону заключенный пытался покончить с собой на глазах у сокамерников. Инцидент произошел в исправительной колонии № 1 города Зверево в начале июля.

По информации портала DonDay.ru, 27-летний осужденный решился на необдуманный поступок из-за плохих условий содержания. Парень нанес себе увечья бритвенным станком. Зека в луже крови нашел сотрудник колонии. Сержант доложил об инциденте руководству. Заключенного направили в санчасть.

- Молодому человеку вовремя оказали медицинскую помощь. На данный момент его жизни ничего не угрожает, - приводит издание слова источника.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.