На Дону заключенный колонии сгорел заживо



В колонии Ростовской области сгорел осужденный. Трагический инцидент произошел в ИК № 9 города Шахты на Открытой улице 23 апреля, сообщает DonDay.ru.



По информации издания, в огне погиб Арсен М., уроженец Дагестана, осужденный на 12 лет заключения за убийство. Во время ЧП мужчина находился в комнате досмотра дежурной части режимного учреждения. Ненадолго его оставили без присмотра. Охранники увидели огонь и бросились на помощь заключенному и потушили огонь. Пострадавший еще дышал, но уже был при смерти.



Сотрудники ФСИН сообщили о случившемся медикам. С диагнозом «термический ожог» осужденного доставили в БСМП города Шахты. Врачи констатировали у пострадавшего более 90 процентов ожогов тела. Он умер в медучреждении, не приходя в себя.



Сообщается, что Арсен состоял на учете у врача-психиатра. У него было расстройство личности.