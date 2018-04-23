Авторизация

Регистрация


  • USD 61.66
  • EUR 75.21
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону заключенный колонии сгорел заживо

На Дону заключенный колонии сгорел заживо
В колонии Ростовской области сгорел осужденный. Трагический инцидент произошел в ИК № 9 города Шахты на Открытой улице 23 апреля, сообщает DonDay.ru.

По информации издания, в огне погиб Арсен М., уроженец Дагестана, осужденный на 12 лет заключения за убийство. Во время ЧП мужчина находился в комнате досмотра дежурной части режимного учреждения. Ненадолго его оставили без присмотра. Охранники увидели огонь и бросились на помощь заключенному и потушили огонь. Пострадавший еще дышал, но уже был при смерти.

Сотрудники ФСИН сообщили о случившемся медикам. С диагнозом «термический ожог» осужденного доставили в БСМП города Шахты. Врачи констатировали у пострадавшего более 90 процентов ожогов тела. Он умер в медучреждении, не приходя в себя.

Сообщается, что Арсен состоял на учете у врача-психиатра. У него было расстройство личности.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.