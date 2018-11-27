Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону загорелся автобус с пассажирами: видео

На Дону загорелся автобус с пассажирами: видео
В Донецке Ростовской области прямо в центре города вспыхнул автобус. ЧП произошло утром 29 ноября на улице Максима Горького.

Около 9 часов автобус № 3 двигался по своему маршруту, когда у него неожиданно загорелся моторный отсек. Пассажиры стали в панике выбегать из салона. Одна женщина, спасаясь, сломала ногу.



- Для ликвидации пожара привлекались четыре спасателя и одна единица техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Во время происшествия больше никто не пострадал.
На Дону загорелся автобус с пассажирами: видео
На Дону загорелся автобус с пассажирами: видео
На Дону загорелся автобус с пассажирами: видео
На Дону загорелся автобус с пассажирами: видео

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.