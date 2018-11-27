На Дону загорелся автобус с пассажирами: видео



В Донецке Ростовской области прямо в центре города вспыхнул автобус. ЧП произошло утром 29 ноября на улице Максима Горького.



Около 9 часов автобус № 3 двигался по своему маршруту, когда у него неожиданно загорелся моторный отсек. Пассажиры стали в панике выбегать из салона. Одна женщина, спасаясь, сломала ногу.







- Для ликвидации пожара привлекались четыре спасателя и одна единица техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Во время происшествия больше никто не пострадал.







