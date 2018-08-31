На Дону задержан подозреваемый в убийстве свидетеля на свадьбе и покушении на жениха



В Ростовской области по подозрению в убийстве свидетеля на свадьбе и в нападении на жениха задержан 31-летний житель Каменска-Шахтинского. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

- Будучи допрошенным следователями об обстоятельствах преступления свою вину подозреваемый признал полностью, - сообщили в Следственном управлении СКР по Ростовской области.



Как ранее писал Rostov.ru, в ночь со 2-го на 3-е сентября во время празднование свадьбы у жениха и его свидетеля произошёл конфликт с неизвестным на улице Героев пионеров. Ссора перешла в потасовку. Во время драки нападавший ударил ножом 25-летнего Влада и его близкого друга Максима. Молодых людей госпитализировали. Однако Максима спасти не удалось, он умер по дороге в больницу.



Все обстоятельства преступления сейчас выясняются. Расследование продолжается.