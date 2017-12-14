На Дону задержали вора-карманника, орудовавшего в автобусах



На Дону задержали вора-карманника, орудовавшего в автобусах. 34-летнего мужчину арестовали 14 декабря в Новочеркасске.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, мужчина садился в общественный транспорт в час пик. Во время движения автобуса он близко прислонялся к пассажирам и незаметно воровал из карманов и сумок мобильные телефоны, деньги и документы. Общая сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.



- Ранее судимого за аналогичные преступления мужчину задержали, - сообщили в ведомстве. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.