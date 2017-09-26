На Дону задержали водителя «Мерседеса», насмерть сбившего пешехода



В Ростовской области задержали водителя «Мерседеса», насмерть сбившего пешехода.



ДТП произошло в ночь с 28 на 29 сентября в станице Вёшенской. Иномарка сбила 26-летнего пешехода, который шёл по проезжей части в попутном направлении. Молодой человек скончался на месте происшествия, а водитель с места аварии скрылся.

- Работая на месте происшествия, полицейские установили предполагаемую марку автомобиля и всех её владельцев в станице. Во дворе одного из частных домовладений у проверяемого автомобиля сотрудники полиции нашли следы повреждения характерные для ДТП, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Водитель в совершении наезда признался.



19-летнего водителя «Мерседес-Бенц А-180» доставили в отдел полиции, где выяснили, что он не находится в состоянии опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.