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На Дону задержали водителя «Мерседеса», насмерть сбившего пешехода

На Дону задержали водителя «Мерседеса», насмерть сбившего пешехода
В Ростовской области задержали водителя «Мерседеса», насмерть сбившего пешехода.

ДТП произошло в ночь с 28 на 29 сентября в станице Вёшенской. Иномарка сбила 26-летнего пешехода, который шёл по проезжей части в попутном направлении. Молодой человек скончался на месте происшествия, а водитель с места аварии скрылся.
- Работая на месте происшествия, полицейские установили предполагаемую марку автомобиля и всех её владельцев в станице. Во дворе одного из частных домовладений у проверяемого автомобиля сотрудники полиции нашли следы повреждения характерные для ДТП, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Водитель в совершении наезда признался.

19-летнего водителя «Мерседес-Бенц А-180» доставили в отдел полиции, где выяснили, что он не находится в состоянии опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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