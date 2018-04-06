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На Дону задержали полицейских по подозрению в получении крупной взятки

На Дону задержали полицейских по подозрению в получении крупной взятки
Двух экс-сотрудников отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Каменский» подозревают в получении взятки. В настоящее время они находятся под стражей.

По версии следствия, они потребовали у частного предпринимателя взятку в размере 200 тысяч рублей. Бизнес-леди занималась реализацией табачной продукции. Правоохранители нашли у нее немаркированные сигареты. Чтобы не привлекать предпринимателя к ответственности, полицейские предложили урегулировать конфликт.

Осознавая незаконность действий стражей порядка, женщина обратилась в полицию. Злоумышленников арестовали и уволили из органов.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

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