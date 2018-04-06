На Дону задержали полицейских по подозрению в получении крупной взятки



Двух экс-сотрудников отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Каменский» подозревают в получении взятки. В настоящее время они находятся под стражей.



По версии следствия, они потребовали у частного предпринимателя взятку в размере 200 тысяч рублей. Бизнес-леди занималась реализацией табачной продукции. Правоохранители нашли у нее немаркированные сигареты. Чтобы не привлекать предпринимателя к ответственности, полицейские предложили урегулировать конфликт.



Осознавая незаконность действий стражей порядка, женщина обратилась в полицию. Злоумышленников арестовали и уволили из органов.



- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

