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На Дону задержали подозреваемого в убийстве аксайчанина

На Дону задержали подозреваемого в убийстве аксайчанина
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве аксайчанина. Правоохранители подозревают 27-летнего парня в убийстве 31-летнего жителя Аксая. Также он ранил 22-летнего молодого человека. В отношении дончанина возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Напомним, перестрелка произошла в Аксае на улице Дружбы, 7. Вечером 6 декабря 27-летний уроженец хутора Большой Лог выяснял отношения с двумя местными жителями, а затем открыл пальбу. После случившегося Василий и его приятели уехали с места происшествия на сером «Ситроене».

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