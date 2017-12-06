На Дону задержали подозреваемого в убийстве аксайчанина



В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве аксайчанина. Правоохранители подозревают 27-летнего парня в убийстве 31-летнего жителя Аксая. Также он ранил 22-летнего молодого человека. В отношении дончанина возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».



Напомним, перестрелка произошла в Аксае на улице Дружбы, 7. Вечером 6 декабря 27-летний уроженец хутора Большой Лог выяснял отношения с двумя местными жителями, а затем открыл пальбу. После случившегося Василий и его приятели уехали с места происшествия на сером «Ситроене».