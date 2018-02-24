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На Дону задержали группу наркодилеров

На Дону задержали группу наркодилеров

Десятерых жителей Ростовской области и Краснодарского края в возрасте от 20 до 30 лет задержали по подозрению в сбыте наркотических средств в крупных размерах.

Злоумышленники на протяжении нескольких лет, с августа 2015-го по январь 2018 года, продавали синтетические наркотики в Ростовской области через Интернет. Наркодилеры оставляли для своих клиентов так называемые «закладки».
- В ходе следственных действий у преступников изъяли наркотические средства общей массой более 10 килограммов. В настоящее время шесть фигурантов этого дела заключены под стражу, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

В ходе следствия стало известно, что преступники состояли в организованной группе, действующей под единым руководством. Организатора сообщества также задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозят лишение свободы на срок до 20 лет и крупный штраф.

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