На Дону задержали группу наркодилеров





Десятерых жителей Ростовской области и Краснодарского края в возрасте от 20 до 30 лет задержали по подозрению в сбыте наркотических средств в крупных размерах.



Злоумышленники на протяжении нескольких лет, с августа 2015-го по январь 2018 года, продавали синтетические наркотики в Ростовской области через Интернет. Наркодилеры оставляли для своих клиентов так называемые «закладки».

- В ходе следственных действий у преступников изъяли наркотические средства общей массой более 10 килограммов. В настоящее время шесть фигурантов этого дела заключены под стражу, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.



В ходе следствия стало известно, что преступники состояли в организованной группе, действующей под единым руководством. Организатора сообщества также задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозят лишение свободы на срок до 20 лет и крупный штраф.



