На Дону задержали группу молодых людей, взламывавших платежные терминалы



На Дону задержали преступную группу людей, взламывавших терминалы оплаты. Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР арестовали 23-летнего и 27-летнего парней 9 февраля в Зерноградском районе.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, местные жители, надев маски, заходили в супермаркеты и торговые центры. Затем они взламывали самодельными орудиями платежные терминалы, забирали деньги и уезжали на автомобиле «Мерседес-Бенц». По предварительным данным, участники группировки причастны как минимум к шести преступлениям. Сумма нанесенного ущерба составила порядка 200 тысяч рублей.



- Кроме денег и орудий преступления, у злоумышленников также изъяли мобильные телефоны и банковские карты, - добавили в донском главке. - Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.



В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время они находятся под стражей.