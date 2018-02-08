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На Дону задержали группу молодых людей, взламывавших платежные терминалы

На Дону задержали группу молодых людей, взламывавших платежные терминалы
На Дону задержали преступную группу людей, взламывавших терминалы оплаты. Полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР арестовали 23-летнего и 27-летнего парней 9 февраля в Зерноградском районе.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, местные жители, надев маски, заходили в супермаркеты и торговые центры. Затем они взламывали самодельными орудиями платежные терминалы, забирали деньги и уезжали на автомобиле «Мерседес-Бенц». По предварительным данным, участники группировки причастны как минимум к шести преступлениям. Сумма нанесенного ущерба составила порядка 200 тысяч рублей.

- Кроме денег и орудий преступления, у злоумышленников также изъяли мобильные телефоны и банковские карты, - добавили в донском главке. - Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время они находятся под стражей.

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