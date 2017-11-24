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На Дону за убийство мужа мать троих детей приговорили к пяти годам тюрьмы

На Дону за убийство мужа мать троих детей приговорили к пяти годам тюрьмы
В Ростовской области многодетная мать, зарезавшая супруга, получила пять лет тюремного заключения. Городской суд Таганрога признал женщину виновной по статье «Убийство».

По информации DonDay Таганрог, местная жительница жила с мужем-десантником и двумя сыновьями трех и восьми лет. Женщина рассказала, что отец семейства постоянно поднимал на нее руку. В последний раз мужчина нанес побои жене во время третьей беременности. Тогда терпение горожанки лопнуло, она схватила нож и пырнула им избранника. От ножевого ранения таганрожец умер. Испуганная женщина сразу же сообщила о произошедшем матери супруга и вызвала «скорую» и полицию.

По словам адвоката подсудимой, суд назвал случившееся «циничным убийством».

- Моя подопечная ударила мужа ножом, пытаясь защититься от его жестокости, - пояснил правозащитник. - От удара он скончался. Уголовное дело, возбужденное в отношении моей клиентки по статье «Превышение необходимой самообороны», впоследствии стало рассматриваться как убийство. Пока шло разбирательство, обвиняемая родила ребенка. Когда девочке исполнилось три месяца, суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы, при этом не предоставив осужденной отсрочку приговора хотя бы на полтора года, посчитав совершенное моей подзащитной циничным убийством.
Женщине предстоит провести ближайшие пять лет в тюрьме.

Детей таганроженки будут воспитывать родственники. Трехлетний мальчик будет жить с бабушкой умершего отца, а восьмилетнего сына и трехмесячную дочь осужденной заберет к себе мама осужденной.

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