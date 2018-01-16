На Дону за сутки в пожарах погибли три человек, один пострадал



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В Ростовской области за сутки в результате пожаров погибли три человека, один пострадал.



17 января в начале первого дня произошло возгорание вагончика в хуторе Махин Аксайского района. Огнём была охвачена площадь один квадратный ветер. Пламя было потушено до прибытия пожарных подразделений. В результате происшествия погиб 56-летний мужчина.



Около 18 часов пожар произошёл в Красном Сулине в частном доме, расположенном на улице 2-й Загофманской. По информации пресс-службы ГУ МЧС Ростовской области, площадь горения составила 100 квадратных метров. В тушении были задействованы 10 спасателей и три единицы техники.

- В результате происшествия пострадала 66-летняя женщина, - сообщили в ведомстве. – С отравлением продуктами горения и ожогом верхних дыхательных путей пострадавшую госпитализировали.



В тот же день около 20 часов загорелся частный дом в слободе Колушкино Тарасовского района. Огонь успел распространится на площадь 30 квадратных метров. На место происшествия прибыли 10 пожарных и четыре единицы спецтехники. Во время тушения было обнаружено тело хозяина дома – 78-летнего пенсионера-инвалида.



В Каменске-Шахтинске при пожаре погиб 47-летний местный житель. Возгорание произошло на улице Пушкина. Горение площадью 1,5 квадратных метров ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление продуктами горения.



Добавим, что 17 января в Ростове в многоэтажном доме произошёл взрыв газа с последующим возгоранием. В результате ЧП погиб 60-летний мужчина.