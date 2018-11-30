На Дону вынесли приговор пенсионерке, которая случайно сожгла двух человек



В Батайске вынесли приговор женщине, которая случайно сожгла двух человек. Она обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Два местных жителя развели костёр у себя во дворе. Когда они отвлеклись и стали заниматься делами, их соседка увидела огонь и решила, что начался пожар. Она схватила стоявшую на улице бутылку, подумав, в ней вода. Женщина вылила жидкость в огонь, надеясь потушить его. Однако, костёр вспыхнул с новой силой. Оказалось, что в ёмкости была горючая смесь.



Огонь охватил мужчину и женщину, стоявших рядом. Прибывшие на место медики доставили пострадавших в больницу, где они скончались от полученных ожогов.



Полицейские задержали пенсионерку, которая стала виновницей трагедии. Она объяснила правоохранителям, что не знала, что находилось в бутылке.



- Городской суд Батайска признал женщину виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе суда.



Ей назначили наказание - полтора года условно. Приговор уже вступил в законную силу.