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На Дону вынесли приговор пенсионерке, которая случайно сожгла двух человек

На Дону вынесли приговор пенсионерке, которая случайно сожгла двух человек
В Батайске вынесли приговор женщине, которая случайно сожгла двух человек. Она обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Два местных жителя развели костёр у себя во дворе. Когда они отвлеклись и стали заниматься делами, их соседка увидела огонь и решила, что начался пожар. Она схватила стоявшую на улице бутылку, подумав, в ней вода. Женщина вылила жидкость в огонь, надеясь потушить его. Однако, костёр вспыхнул с новой силой. Оказалось, что в ёмкости была горючая смесь.

Огонь охватил мужчину и женщину, стоявших рядом. Прибывшие на место медики доставили пострадавших в больницу, где они скончались от полученных ожогов.

Полицейские задержали пенсионерку, которая стала виновницей трагедии. Она объяснила правоохранителям, что не знала, что находилось в бутылке.

- Городской суд Батайска признал женщину виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе суда.

Ей назначили наказание - полтора года условно. Приговор уже вступил в законную силу.

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