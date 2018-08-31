На Дону врачи борются за жизнь подростка, получившего удар током на ж/д мосту



В Ростовской области врачи спасают 18-летнего жителя Пролетарска. Дмитрий Д. получил сильнейший удар током на железнодорожном мосту.



25 августа парень вместе со своими друзьями гулял по городу. В какой-то момент молодые люди пришли на железнодорожный мост. Отсюда открывается красивый вид на город, и молодежь часто собиралась здесь, чтобы провести время и сфотографироваться. Дмитрий также решил сделать эффектное селфи. Парень забрался на металлическое ограждение и коснулся поручней моста. Конструкция оказалась под напряжением. Молодого человека тут же поразило током.



Друзья вызвали скорую помощь. Дима получил сильные ожоги рук и ног, грудной клетки и спины. В тяжелейшем состоянии его перевезли на реанимобиле в ожоговое отделение больницы Ростова, сообщает DonDay.ru.



31 августа ему провели первую операцию - удалили гной и почистили рану на бедре. Как только парню станет лучше, ему назначат вторую операцию, но уже по пересадке кожи. Сейчас с Димой постоянно находится его мама Ольга. Женщина кормит сына и делает ему перевязки.







В этом году Дима окончил школу и поступил в техникум на сварщика. Он активный и спортивный парень. Родные надеются, что он вскоре поправится. Но сейчас семье нужна помощь. Пока Ольга дежурит в реанимации, работает только отчим Димы. Однако средств не хватает, чтобы оплатить дорогостоящее лечение и противоожоговые препараты.

- Мне будут говорить, что сын сам виноват. Я знаю, что это так. Однако такая беда может случиться с каждым, никто не застрахован, - говорит Ольга. – Мы должны быть терпимее и иметь сострадание друг к другу. Мы с мужем верим, что он поправится, по-другому быть не может!



Желающие помочь юноше снова стать здоровым и сильным могут отправить любую сумму на карту Сбербанка: 6390 0252 9062 2068 43, которая принадлежит его маме, Ольге П.