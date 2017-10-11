На Дону возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, едва не убившего родного брата



В Белокалитвинском районе возбуждено уголовное дело в отношении жителя посёлка Сосны, едва не убившего своего брата.



В доме 67-летнего подозреваемого между ним и его 62-летним братом произошла словесная перепалка. Во время ссоры пьяный мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил им родственника в голову и в грудь. Раненому мужчине удалось сбежать и обратиться за помощью.



Пострадавшего доставили в больницу, а напавшего на него брата задержали полицейские.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - рассказали в следственном управлении Ростовской области.



Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.