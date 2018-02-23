На Дону водитель ВАЗа пострадал в столкновении с деревом: видео
В Ростовской области водитель ВАЗа пострадал в столкновении с деревом. ЧП произошло в Гуково 24 февраля около 15.30, сообщает DonDay.ru.
Как рассказали изданию свидетели ДТП, владелец «ВАЗ-2108», обгоняя соседнюю машину, выехал на среднюю полосу, но не справился с управлением. В результате авто занесло на скользкой дороге, легковушка съехала в обочину и «впечаталась» в дерево.
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Очевидцы ЧП тут же сообщили о случившемся медикам. По их словам, у мужчины был открытый перелом ноги.
Пострадавшего доставили в больницу. За его состоянием наблюдают врачи.