На Дону водитель ВАЗа пострадал в столкновении с деревом: видео



В Ростовской области водитель ВАЗа пострадал в столкновении с деревом. ЧП произошло в Гуково 24 февраля около 15.30, сообщает DonDay.ru.



Как рассказали изданию свидетели ДТП, владелец «ВАЗ-2108», обгоняя соседнюю машину, выехал на среднюю полосу, но не справился с управлением. В результате авто занесло на скользкой дороге, легковушка съехала в обочину и «впечаталась» в дерево.

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Очевидцы ЧП тут же сообщили о случившемся медикам. По их словам, у мужчины был открытый перелом ноги.



Пострадавшего доставили в больницу. За его состоянием наблюдают врачи.