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На Дону водитель ВАЗа на «зебре» насмерть сбил двух пешеходов, ещё один пострадал

На Дону водитель ВАЗа на «зебре» насмерть сбил двух пешеходов, ещё один пострадал
В Ростовской области водитель «ВАЗ-2112» сбил трёх пешеходов, двое скончались на месте происшествия.

ДТП произошло на трассе Новошахтинск - Майский около 22 часов 15 октября. По предварительным данным, 27-летний водитель «двенадцатой» на 893-м километре дороги сбил трех человек, которые переходили дорогу по «зебре».
- В результате ДТП 38-летняя женщина и 43-летний мужчина погибли на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - другая женщина с травмами доставлена в больницу.

В донском главке добавили, что на участке, где произошла авария, ведутся ремонтные работы.
- На трассе присутствуют освещение и дорожные знаки, дорожная разметка «Пешеходный переход» отсутствует, - отметили в полиции.

По факту происшествия полицейские начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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