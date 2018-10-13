На Дону водитель ВАЗа на «зебре» насмерть сбил двух пешеходов, ещё один пострадал



В Ростовской области водитель «ВАЗ-2112» сбил трёх пешеходов, двое скончались на месте происшествия.



ДТП произошло на трассе Новошахтинск - Майский около 22 часов 15 октября. По предварительным данным, 27-летний водитель «двенадцатой» на 893-м километре дороги сбил трех человек, которые переходили дорогу по «зебре».

- В результате ДТП 38-летняя женщина и 43-летний мужчина погибли на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - другая женщина с травмами доставлена в больницу.



В донском главке добавили, что на участке, где произошла авария, ведутся ремонтные работы.

- На трассе присутствуют освещение и дорожные знаки, дорожная разметка «Пешеходный переход» отсутствует, - отметили в полиции.



По факту происшествия полицейские начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.