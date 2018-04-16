На Дону водитель ВАЗа на переходе сбил 10-летнего мальчика
В Ростовской области водитель «ВАЗ-21150» сбил 10-летнего мальчика. Происшествие случилось днем 17 апреля в Азове на пересечении Петровского бульвара и улицы Московской.
По предварительным данным, 78-летний водитель отечественного авто допустил наезд на ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате аварии школьник пострадал и был госпитализирован, - рассказал инспектор по пропаганде ГИБДД МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков.