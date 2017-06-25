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На Дону водитель «ВАЗ-2112» брызнул перцовым баллончиком в салон пассажирского автобуса

На Дону водитель «ВАЗ-2112» брызнул перцовым баллончиком в салон пассажирского автобуса
На Дону водитель «ВАЗ-2112» брызнул перцовым баллончиком в салон пассажирского автобуса. Инцидент произошел днем 27 июня на загородной трассе вблизи Кулешовки.

На остановке мужчина на отечественном автомобиле подрезал междугородний автобус №216 «Азов-Ростов». Водители транспортных средств начали браниться. Мужчина на «двенадцатой» разозлился, вышел из машины и брызнул перцовым баллончиком в салон автобуса.

По словам очевидцев, все пассажиры автобуса, в том числе и беременные женщины, вышли из транспорта. У многих людей появилось жжение в глазах и на коже. Однако серьезно никто не пострадал. После инцидента пассажиры обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По факту инцидента проводится проверка.

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