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На Дону водитель «Шевроле» сбил 15-летнего подростка на мопеде

На Дону водитель «Шевроле» сбил 15-летнего подростка на мопеде
На Дону водитель «Шевроле» сбил 15-летнего подростка на мопеде. ДТП произошло вечером 30 июня в селе Иваново-Шамшево. Школьник заехал на полосу встречного движения и на скорости врезался в иномарку, которой управлял 52-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадал подросток, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. – Школьник был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Машины получили механические повреждения. По факту аварии проводится проверка.

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