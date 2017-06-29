На Дону водитель «Шевроле» сбил 15-летнего подростка на мопеде
На Дону водитель «Шевроле» сбил 15-летнего подростка на мопеде. ДТП произошло вечером 30 июня в селе Иваново-Шамшево. Школьник заехал на полосу встречного движения и на скорости врезался в иномарку, которой управлял 52-летний мужчина.
- В результате ДТП пострадал подросток, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. – Школьник был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Машины получили механические повреждения. По факту аварии проводится проверка.