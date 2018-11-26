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На Дону водитель насмерть сбил пенсионера и скрылся с места ДТП

На Дону водитель насмерть сбил пенсионера и скрылся с места ДТП

Неизвестный водитель сбил в Ростовской области пенсионера и скрылся с места происшествия. ДТП произошло в Цимлянске 27 ноября.

По предварительным данным, автомобилист допустил наезд на 65-летнего мужчину, который шёл по проезжей части на улице Островского. Водитель не остановился, чтобы оказать пострадавшему помощь, а просто уехал с места аварии.
- Пенсионер скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность водителя. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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