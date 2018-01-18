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На Дону водитель на «Фольксвагене» насмерть сбил пешехода

На Дону водитель на «Фольксвагене» насмерть сбил пешехода
На Дону водитель на «Фольксвагене» насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 19 января около 20.00.

По предварительным данным, 42-летний водитель машины марки «Фольксваген Пассат», двигаясь по трассе в районе поселка Щепкино, сбил мужчину, идущего по проезжей части.

- В результате аварии 47-летний пешеход скончался на месте, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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