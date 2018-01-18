На Дону водитель на «Фольксвагене» насмерть сбил пешехода
На Дону водитель на «Фольксвагене» насмерть сбил пешехода. ДТП произошло 19 января около 20.00.
По предварительным данным, 42-летний водитель машины марки «Фольксваген Пассат», двигаясь по трассе в районе поселка Щепкино, сбил мужчину, идущего по проезжей части.
- В результате аварии 47-летний пешеход скончался на месте, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.