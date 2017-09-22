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На Дону водитель легковушки сбил 17-лентюю девушку на переходе

На Дону водитель легковушки сбил 17-лентюю девушку на переходе
На Дону водитель легковушки сбил 17-летнюю девушку на переходе. ДТП произошло вечером 24 сентября в Константиновске на пересечении улицы Комарова с улицей Красноармейской.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 37-летний водитель «Москвича» сбил девушку, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

-В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована,- добавили в ведомстве. – По факту случившегося проводится проверка.

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