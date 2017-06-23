На Дону водитель «Лады» насмерть сбил пешехода
На Дону водитель «Лады» насмерть сбил пешехода. Трагическое происшествие случилось вечером 24 июня в хуторе Старая Станица, в районе дома № 247 по улице Буденного.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 31-летний мужчина, управлявший легковушкой, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
- В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия, - отметили в ведомстве. – Личность погибшего устанавливается. По факту ДТП проводится проверка. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.