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На Дону водитель иномарки снес фонарный столб

На Дону водитель иномарки снес фонарный столб
В Ростовской области водитель «Дэу Нексии» снес фонарный столб. ДТП случилось утром 20 января в селе Кулешовка Азовского района.

Свидетели аварии отмечают, что автомобилист не справился с управлением и врезался в опору. От удара она раскололась на части. Один из фрагментов столба упал на капот автомобиля. К счастью, обошлось без жертв. После происшествия водитель покинул место аварии.

Соседи вызвали на место спасателей, чтобы те ликвидировали последствия ДТП.
На Дону водитель иномарки снес фонарный столб

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