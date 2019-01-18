На Дону водитель иномарки снес фонарный столб



В Ростовской области водитель «Дэу Нексии» снес фонарный столб. ДТП случилось утром 20 января в селе Кулешовка Азовского района.



Свидетели аварии отмечают, что автомобилист не справился с управлением и врезался в опору. От удара она раскололась на части. Один из фрагментов столба упал на капот автомобиля. К счастью, обошлось без жертв. После происшествия водитель покинул место аварии.



Соседи вызвали на место спасателей, чтобы те ликвидировали последствия ДТП.

