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На Дону водитель иномарки сбил на переходе женщину с ребенком

На Дону водитель иномарки сбил на переходе женщину с ребенком
В Белой Калитве водитель иномарки сбил женщину с ребенком. ЧП случилось 9 августа около 18.00 на улице Энтузиастов.

67-летний водитель иномарки «Рено Дастер» не предоставил преимущества в движении 42-летней женщине с годовалым малышом, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии получила травмы и была доставлена в больницу женщина-пешеход, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – К счастью, ребенок не пострадал.

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