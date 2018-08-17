На Дону водитель иномарки сбил 40-летнюю женщину



В Шахтах водитель легковушки сбил 40-летнюю женщину. Происшествие случилось 20 августа.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, авария случилась около 22 часов на улице Майской. Женщина-пешеход переходила проезжую часть недалеко от перехода, когда навстречу ей вылетел «Хендай Акцент» под управлением 23-летнего парня.



Шофер не успел притормозить и сбил женщину.



- С травмами ее доставили в больницу, - добавили в ведомстве.