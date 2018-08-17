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На Дону водитель иномарки сбил 40-летнюю женщину

На Дону водитель иномарки сбил 40-летнюю женщину
В Шахтах водитель легковушки сбил 40-летнюю женщину. Происшествие случилось 20 августа.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, авария случилась около 22 часов на улице Майской. Женщина-пешеход переходила проезжую часть недалеко от перехода, когда навстречу ей вылетел «Хендай Акцент» под управлением 23-летнего парня.

Шофер не успел притормозить и сбил женщину.

- С травмами ее доставили в больницу, - добавили в ведомстве.

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