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На Дону водитель иномарки сбил 10-летнюю школьницу

На Дону водитель иномарки сбил 10-летнюю школьницу
В Ростовской области водитель иномарки сбил девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 декабря в Волгодонске.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель ехал на «Хендай Акцент» по бульвару Великой Победы. Он не заметил 10-летнюю девочку и сбил ее.

В результате аварии школьница получила незначительные травмы. Чтобы убедиться в том, что девочка сильно не пострадала, ее доставили в травмпункт. После осмотра маленькую горожанку отправили домой.

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