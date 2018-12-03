На Дону водитель иномарки сбил 10-летнюю школьницу



В Ростовской области водитель иномарки сбил девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 декабря в Волгодонске.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель ехал на «Хендай Акцент» по бульвару Великой Победы. Он не заметил 10-летнюю девочку и сбил ее.



В результате аварии школьница получила незначительные травмы. Чтобы убедиться в том, что девочка сильно не пострадала, ее доставили в травмпункт. После осмотра маленькую горожанку отправили домой.