На Дону водитель иномарки пострадал, врезавшись в опору ЛЭП



В Ростовской области водитель иномарки получил травмы, врезавшись в опору ЛЭП. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 11 августа в Таганроге на улице Котлостроителей.



По предварительным данным, 36-летний водитель «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и протаранил опору ЛЭП. От удара конструкция наклонилась и повредила припаркованную рядом «Мазду-6».



В результате ДТП владелец «Митсубиси» пострадал и с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.