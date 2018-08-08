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На Дону водитель иномарки пострадал, врезавшись в опору ЛЭП

На Дону водитель иномарки пострадал, врезавшись в опору ЛЭП
В Ростовской области водитель иномарки получил травмы, врезавшись в опору ЛЭП. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 11 августа в Таганроге на улице Котлостроителей.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и протаранил опору ЛЭП. От удара конструкция наклонилась и повредила припаркованную рядом «Мазду-6».

В результате ДТП владелец «Митсубиси» пострадал и с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

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