На Дону водитель фуры сбил мужчину на велосипеде
В Ростовской области водитель фуры сбил велосипедиста. Происшествие случилось днем 24 августа в Новочеркасске.
По предварительной информации, шофер большегруза при обгоне задел мужчину, едущего на велосипеде. После аварии водитель фуры скрылся с места происшествия.
«Скорую» пострадавшему вызвали случайные свидетели аварии. Прибывшие медики доставили мужчину с серьезными травмами в больницу.
К сожалению, он не запомнил номера машины, поэтому правоохранительным органам придется постараться, чтобы найти виновника ДТП.