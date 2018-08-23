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На Дону водитель фуры сбил мужчину на велосипеде

На Дону водитель фуры сбил мужчину на велосипеде
В Ростовской области водитель фуры сбил велосипедиста. Происшествие случилось днем 24 августа в Новочеркасске.

По предварительной информации, шофер большегруза при обгоне задел мужчину, едущего на велосипеде. После аварии водитель фуры скрылся с места происшествия.

«Скорую» пострадавшему вызвали случайные свидетели аварии. Прибывшие медики доставили мужчину с серьезными травмами в больницу.

К сожалению, он не запомнил номера машины, поэтому правоохранительным органам придется постараться, чтобы найти виновника ДТП.

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