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На Дону водитель фуры насмерть сбил мужчину-пешехода

На Дону водитель фуры насмерть сбил мужчину-пешехода
На трассе водитель фуры насмерть сбил мужчину-пешехода. Авария произошла около восьми часов вечера 14 апреля на 276-м километре автодороги Волгодонск - Каменск.

По предварительной информации, водитель фуры сбил пешехода, когда тот шел по дороге в попутном направлении. Водитель не заметил мужчину, так он был одет в темную одежду без светоотражающих знаков.

- Пешеход скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

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