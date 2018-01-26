Авторизация

Регистрация


  • USD 55.83
  • EUR 69.61
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону во время пожара во флигеле пострадала пенсионерка

На Дону во время пожара во флигеле пострадала пенсионерка
В Ростовской области во время пожара во флигеле пострадала пенсионерка. ЧП произошло в Таганроге в доме на улице Калинина поздним вечером 27 января.

По информации DonDay – Таганрог, в удлинителе, перегруженном электроприборами, случилось короткое замыкание. Со вспыхнувшего устройства огонь распространился по жилищу пенсионерки. Женщина почувствовала запах дыма, однако была подшофе и не смогла сориентироваться в задымленном помещении. Она отравилась продуктами горения и потеряла сознание.

К счастью, в этот момент в комнату зашел родственник пострадавшей, который вызвал спасателей и скорую помощь. С многочисленными ожогами и отравлением угарным газом женщину отвезли в реанимацию.

Пламя тушили семь сотрудников МЧС и два пожарных расчета.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.