На Дону во время пожара во флигеле пострадала пенсионерка



В Ростовской области во время пожара во флигеле пострадала пенсионерка. ЧП произошло в Таганроге в доме на улице Калинина поздним вечером 27 января.



По информации DonDay – Таганрог, в удлинителе, перегруженном электроприборами, случилось короткое замыкание. Со вспыхнувшего устройства огонь распространился по жилищу пенсионерки. Женщина почувствовала запах дыма, однако была подшофе и не смогла сориентироваться в задымленном помещении. Она отравилась продуктами горения и потеряла сознание.



К счастью, в этот момент в комнату зашел родственник пострадавшей, который вызвал спасателей и скорую помощь. С многочисленными ожогами и отравлением угарным газом женщину отвезли в реанимацию.



Пламя тушили семь сотрудников МЧС и два пожарных расчета.