На Дону во время пожара погибли четверо
В станице Нижнекундрючинской Усть-Донецкого района произошёл пожар в частном доме. Пламя разгорелось около 2 часов ночи в одноэтажном здании на улице Пролетарской.
Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
- Для тушения привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Ликвидировав пожар, спасатели обнаружили тела четверых погибших. Их личности в данный момент устанавливаются.
Предварительной причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при использовании печного оборудования.