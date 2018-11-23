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На Дону во время пожара погибли четверо

На Дону во время пожара погибли четверо
В станице Нижнекундрючинской Усть-Донецкого района произошёл пожар в частном доме. Пламя разгорелось около 2 часов ночи в одноэтажном здании на улице Пролетарской.

Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

- Для тушения привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ликвидировав пожар, спасатели обнаружили тела четверых погибших. Их личности в данный момент устанавливаются.

Предварительной причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности при использовании печного оборудования.

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