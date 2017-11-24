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На Дону во время пожара погибли двое бездомных

На Дону во время пожара погибли двое бездомных

В Ростовской области двое мужчин без определенного места жительства погибли во время пожара. Трагедия случилась в Шахтах 26 ноября на улице Челнокова, 17 около 21:30.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, двое бродяг забрались в жилой дом, где позже произошло возгорание. В ликвидации огня участвовали 18 пожарных и шесть единиц техники. Площадь пожара составила 56 кв. м. На тушение пламени ушло примерно 10 минут.
- На месте ЧП обнаружены тела двоих мужчин, - рассказали в ведомстве. - На вид им - примерно 50-55 лет. Личности погибших и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Как стало известно Rostov.ru, сгоревший дом не был жилым. Помещение использовалось под подсобку, там хранились запчасти. В холодное время бездомные часто забирались в дом. Хозяин, который живёт на соседней улице, выгонял непрошеных гостей. Но в этот раз, видимо, мужчина не уследил за постройкой.

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