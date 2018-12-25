На Дону во время пожара погибли два взрослых и один ребёнок, ещё три ребёнка пострадали



В Ростовской области сгорел одноэтажный частный дом. ЧП случилось в Шахтах на улице Свердлова рано утром 27 декабря.



Около 5:30 началось возгорание в доме № 3А. К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено пламенем. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. На борьбу с огнём ушёл практически час.



- В тушении принимали участие 14 человек личного состава и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



По оперативным данным во время происшествия погибли два взрослых и трёхлетний ребёнок. Ещё три мальчика - два 15-летних и один пятилетний - пострадали.



Потерпевшие были доставлены в больницу. Причина пожара и личности погибших в данный момент устанавливаются.