На Дону во время пожара погибла пенсионерка



В Константиновске произошёл пожар, во время которого погибла 60-летняя женщина. ЧП случилось утром 11 декабря на улице 9-го Января.



Возгорание началось в двухэтажном жилом доме. К моменту прибытия пожарных огонь пылал на площади 200 квадратных метров. На борьбу с пламенем у спасателей ушло больше полутора часов.



- В тушении принимали участие 11 человек личного состава и пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



На месте происшествия было обнаружено тело женщины. Его передали в морг для установления точной причины смерти.



После экспертизы будет известно, из-за чего началось возгорание.