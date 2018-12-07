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На Дону во время пожара погибла пенсионерка

На Дону во время пожара погибла пенсионерка
В Константиновске произошёл пожар, во время которого погибла 60-летняя женщина. ЧП случилось утром 11 декабря на улице 9-го Января.

Возгорание началось в двухэтажном жилом доме. К моменту прибытия пожарных огонь пылал на площади 200 квадратных метров. На борьбу с пламенем у спасателей ушло больше полутора часов.

- В тушении принимали участие 11 человек личного состава и пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На месте происшествия было обнаружено тело женщины. Его передали в морг для установления точной причины смерти.

После экспертизы будет известно, из-за чего началось возгорание.

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