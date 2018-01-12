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На Дону внедорожник вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель пострадал

На Дону внедорожник вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель пострадал
На Дону внедорожник вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель пострадал. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» 16 января около 14.00 возле Шахт.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» не справился с управлением и допустил съезд с трассы. После чего кроссовер врезался в дерево.

- В результате аварии пострадал водитель иномарки, - добавили в ведомстве. – С травмами его доставили в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

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