На Дону внедорожник вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель пострадал



На Дону внедорожник вылетел в кювет и врезался в дерево: водитель пострадал. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» 16 января около 14.00 возле Шахт.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» не справился с управлением и допустил съезд с трассы. После чего кроссовер врезался в дерево.



- В результате аварии пострадал водитель иномарки, - добавили в ведомстве. – С травмами его доставили в больницу.



В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.