На Дону ветеран ВОВ стала жертвой грабительницы и чуть не лишилась 700 тысяч рублей



В поселке Глубоком Каменского района ветеран Великой Отечественной войны стала жертвой грабительницы, едва не лишившись всех сбережений. Происшествие случилось днем 10 июня по месту жительства пожилой женщины.



Преступница проникла в дом к фронтовичке, пока та ненадолго отлучилась во двор, оставив дверь незапертой. Добычей нечистой на руку женщины чуть не стали 700 тысяч рублей. К счастью, домушницу заметили соседи потерпевшей, которые тут же вызвали наряд полиции.



- Оперативники задержали злоумышленницу прямо на месте преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ею оказалась 47-летняя жительница Чертковского района, которая ранее уже была судима за кражу. В отношении задержанной снова возбудили уголовное дело по статье «Кража».