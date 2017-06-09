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На Дону ветеран ВОВ стала жертвой грабительницы и чуть не лишилась 700 тысяч рублей

На Дону ветеран ВОВ стала жертвой грабительницы и чуть не лишилась 700 тысяч рублей
В поселке Глубоком Каменского района ветеран Великой Отечественной войны стала жертвой грабительницы, едва не лишившись всех сбережений. Происшествие случилось днем 10 июня по месту жительства пожилой женщины.

Преступница проникла в дом к фронтовичке, пока та ненадолго отлучилась во двор, оставив дверь незапертой. Добычей нечистой на руку женщины чуть не стали 700 тысяч рублей. К счастью, домушницу заметили соседи потерпевшей, которые тут же вызвали наряд полиции.

- Оперативники задержали злоумышленницу прямо на месте преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Ею оказалась 47-летняя жительница Чертковского района, которая ранее уже была судима за кражу. В отношении задержанной снова возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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