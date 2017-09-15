На Дону ВАЗ врезался на трассе в стоявший на светофоре грузовик, водитель погиб





В Морозовском районе Ростовской области в аварии погиб водитель. ДТП произошло на трассе Волгоград – Каменск около 19 часов 18 сентября.



На участке, где случилась аварии, из-за ремонта дороги было организовано реверсивное движение. 58-летний водитель КамАЗа остановился на светофоре. В этот момент в него врезался ВАЗ-2110.

- В результате столкновения водитель «десятки» погиб на месте аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Сейчас полицейские работают на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.



