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На Дону ВАЗ врезался на трассе в стоявший на светофоре грузовик, водитель погиб

На Дону ВАЗ врезался на трассе в стоявший на светофоре грузовик, водитель погиб

В Морозовском районе Ростовской области в аварии погиб водитель. ДТП произошло на трассе Волгоград – Каменск около 19 часов 18 сентября.

На участке, где случилась аварии, из-за ремонта дороги было организовано реверсивное движение. 58-летний водитель КамАЗа остановился на светофоре. В этот момент в него врезался ВАЗ-2110.
- В результате столкновения водитель «десятки» погиб на месте аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас полицейские работают на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.

На Дону ВАЗ врезался на трассе в стоявший на светофоре грузовик, водитель погибНа Дону ВАЗ врезался на трассе в стоявший на светофоре грузовик, водитель погибНа Дону ВАЗ врезался на трассе в стоявший на светофоре грузовик, водитель погиб

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