На Дону в столкновении трактора и микроавтобуса погибла девочка, еще двое пострадали



Под Ростовом столкнулись трактор МТЗ-80 и автобус малой вместимости «Мерседес». Авария произошла вечером 7 июня на трассе Ростов - Волгодонск.



По предварительной информации, водитель микроавтобуса допустил столкновение с трактором-погрузчиком. В результате ДТП погибла 13-летняя девочка. Еще один ребенок и водитель общественного транспорта получили травмы и были доставлены в больницу.



При этом правоохранительные органы от комментариев по поводу происшествия отказались.