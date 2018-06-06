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На Дону в столкновении трактора и микроавтобуса погибла девочка, еще двое пострадали

На Дону в столкновении трактора и микроавтобуса погибла девочка, еще двое пострадали
Под Ростовом столкнулись трактор МТЗ-80 и автобус малой вместимости «Мерседес». Авария произошла вечером 7 июня на трассе Ростов - Волгодонск.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса допустил столкновение с трактором-погрузчиком. В результате ДТП погибла 13-летняя девочка. Еще один ребенок и водитель общественного транспорта получили травмы и были доставлены в больницу.

При этом правоохранительные органы от комментариев по поводу происшествия отказались.

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  1. Гость Оксана

    Сегодня, 15:59

    Информация не проверенная до конца. Девочке было 15 лет

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