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На Дону в столкновении иномарки и ВАЗа пострадали трое, в том числе ребенок

На Дону в столкновении иномарки и ВАЗа пострадали трое, в том числе ребенок
На Дону в столкновении иномарки и ВАЗа пострадали трое, в том числе 9-летний мальчик. ДТП произошло вечером 25 мая на трассе Ростов - Азов.

По словам инспектора по пропаганде отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитана полиции Геннадия Правдюкова, 30-летний водитель отечественного авто при развороте не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с «Фольксвагеном Кедди».

В результате аварии пострадал и был госпитализирован 9-летний школьник, находившийся в «восьмерке». Позднее с травмами в медучреждение обратились оба водителя.

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