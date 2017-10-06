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На Дону в столкновении двух отечественных легковушек пострадали трое

На Дону в столкновении двух отечественных легковушек пострадали трое
На Дону в столкновении двух отечественных легковушек пострадали трое. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 8 октября в Азовском районе.

По информации отдела пропаганды УГИББД по Ростовской области, 35-летний водитель «ВАЗ-21102» не справился с управлением, допустил наезд на бордюр и врезался в «Ладу Калину.

- В аварии пострадали оба водителя и 29-летняя девушка, которая находилась в «Ладе Калине», - отметили в ведомстве. – По факту происшествия стражи порядка начали проверку.

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